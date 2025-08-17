به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، میثم دهقان افزود: فعالیت موکب درمانی سازمان تامین اجتماعی در مرز تمرچین پیرانشهر از ۱۳ مرداد آغاز شده و تا ۲۸ مرداد و بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

او اضافه کرد: تاکنون پنج هزار و ۶۰۰ نفر زائر برای دریافت خدمات پزشکی به این موکب مراجعه کرده است که از این تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ نفر خدمات ویزیت پزشک و سه هزار و ۳۰۰ نفر خدات دارویی، سرم‌تراپی و تزریقات را دریافت کردند.

مسوول موکب درمانی سازمان تامین اجتماعی در تمرچین پیرانشهر یادآور شد: در این مدت فعالیت این موکب به صورت شبانه‌روزی بوده و در هر شیفت کاری ۱۲ نفر شامل پزشک، دارویار، تزیقات بانوان و آقایان به مراجعه کنندگان خدمات ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه تیم پزشکی مستقر در این موکب تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا بیماران در اینجا بهبودی کامل پیدا کنند، خاطرنشان کرد: طی این مدت تنها هفت مورد اعزام بیمار به بیمارستان پیرانشهر انجام شده است.

دهقان افزود: در این فصل با توجه به ازدحام جمعیت و طولانی بودن مسیر اعزام زائران، احتمال گرمازدگی افراد وجود دارد و به همین خاطر لازم است که ضمن استفاده از مایعات به میزان کافی، تردد زائران در اوایل صبح و یا در شب که از گرمای هوا کاسته شده، انجام شود.

مرز تمرچین در ۱۵ کیلومتری غرب پیرانشهر، جنوب آذربایجان غربی و نقطه مقابل مرز حاج عمران عراق قرار دارد.

تمرچین تا سامرا، کربلا، کاظمین و نجف اشرف به ترتیب ۴۵۰، ۶۵۰، ۵۳۵ و ۷۱۰ کیلومتر مسافت دارد و با توجه به اینکه پیرانشهر در یک منطقه کوهستانی قرار دارد، تردد زائران از این مسیر رنج گرمای هوا را ندارد.