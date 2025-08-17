پخش زنده
معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری گفت: جمع آوری سایتهای اپراتورها در قالب اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، کیفیت پوشش ارتباطی را کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد امامی گفت : قطعی گسترده برق در شبکه ارتباطی کشور که روزانه به بیش از ۴ ساعت و ۲ بار در روز میرسد، محدودیتهای تأمین ارز برای خریدهای خارجی، تحریم فروش تجهیزات مخابراتی به اپراتورها، افزایش هزینههای اپراتورها به دلیل نوسانات ارز در سالهای اخیر، بخشی از مشکلات فعلی اپراتورهای ارتباطی است و جمعآوری سایتها نیز این مشکلات را تشدید کرده است و تأثیر نامطلوبی بر کیفیت خدمات ارتباطی میگذارد.
وی افزود: برخی احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به زمانی است که شورای اسلامی شهر تهران برای صدور مجوز سایتهای مخابراتی مصوبهای نداشته است و اپراتورهای تلفن همراه برای انجام دادن تعهدات پوششی خود ناگزیر به نصب دکلهای مخابراتی بودهاند و از زمان صدور برخی از این احکام حدود ۱۵ سال میگذرد.
امامی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۰۰ سایت اپراتور ایرانسل، ۳۳۵ سایت اپراتور همراه اول و ۱۸۰ سایت اپراتور رایتل در شهر تهران حکم جمعآوری دارند، تصریح کرد: جمعآوری سایتها در حالی انجام میشود که مطابق تصمیم شورای تأمین استان، اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بایستی تا ۶ ماه آینده به تأخیر بیفتد و فشار شهرداری بر اپراتورها موضوعی است که بایستی با تعاملات رفع شود.