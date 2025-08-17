به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجان غربی در پیامی سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سالگرد بازگشت باشکوه و ظفرمندانه آزادگان دلاور و حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس به آغوش میهن اسلامی را گرامی داشته و زنده نگه داشتن این روز تاریخی را که با تحمل شکنجه ها، رنج‌ها و مشکلات فراوان رقم خورده است برخود فرض می‌دانیم. به شکرانه این یوم الله سعید که سند دیگری بر فتوحات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، سجده‌ی شکر بجا می‌آوریم و فرصت را مغتنم شمرده و این روز بزرگ را به همه‌ی آزادگان سرافراز تبریک می‌گویم.

واقعه به یادماندنی بازگشت آزادگان غیور و سرافراز در واقع نمود دیگری از پیروزی ملت شریف ایران در جریان هشت سال دفاع مقدس بود. به یقین آزادگان ذخایر ارزشمندی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند که همواره بزرگی و بزرگ منشی آنها در خاطره‌ها و تاریخ این مرز و بوم زنده و جاری خواهد ماند. بار دیگر این روز عزیز را خدمت آزادگان سرافراز استان و خانواده‌های عزیزشان و نیز مردم ولایتمدار آذربایجان غربی تبریک و تهنیت عرض کرده و از خداوند متعال سلامت و موفقیت عزیزان را خواستارم.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان غربی