تیم ۶نفره ایرانی به سرپرستی پردل امیرینژاد رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان تالش پارچه نوشته ای با شعار حفاظت از میراث فرهنگی بر فراز بلندترین قله ترکیه به اهتزاز درآورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ۶ کوهنورد ایرانی به سرپرستی پردل امیرینژاد رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان تالش، موفق به صعود به قله آرارات در ترکیه شدند، این صعود با شعار «مشارکت همگانی در حفاظت از میراث فرهنگی بهعنوان هویت ملی و مذهبی» و با حضور کشورهای عضو یونسکو برگزار شد.
قله آرارات با ارتفاع ۵۱۳۷ متر، بلندترین قله ترکیه و نمادی تاریخیمذهبی در منطقه، روز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴ میزبان صعودی بینالمللی با حضور کوهنوردانی از کشورهای مختلف بود، این برنامه با شعار «مشارکت همگانی در حفاظت از میراث فرهنگی بهعنوان هویت ملی و مذهبی» و با حمایت سازمان جهانی یونسکو برگزار شد.
در این رویداد، تیم کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران متشکل از شش نفر حضور داشت که سرپرستی آن را پردل امیرینژاد برعهده داشت، چهار نفر از اعضای تیم از کوهنوردان باشگاه کوهنوردی آرش شیراز استان فارس بودند و یک نفر دیگر از کوهنوردان و فعالان فرهنگی شهرستان تالش در تیم حضور داشت.
کوهنوردان ایرانی در ارتفاعات ۵۱۳۷ متری آرارات، بنری با شعار «مشارکت همگانی در حفاظت از میراثفرهنگی» همراه با لوگوی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان و لوگوی یونسکو به اهتزاز درآوردند؛ اقدامی نمادین که پیوند ورزش، فرهنگ و تعهد ملتها برای پاسداشت میراث بشری را نشان داد.
همچنین، فعالان گردشگری و فرهنگی تالش بهعنوان حامیان این برنامه نقش مؤثری در تسهیل و همراهی تیم ایرانی داشتند و حضورشان بعد همگرایی فرهنگی و منطقهای این صعود را تقویت کرد.
این صعود، علاوه بر بعد ورزشی، حامل پیامی فرهنگی و هویتی بود که نشان میدهد حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند همدلی فراتر از مرزهاست.
در پایان، سرپرست تیم صعود از همراهی ارزشمند تیم پشتیبانی صعود، بهویژه معاونت توسعه و مدیریت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان و همچنین دوستان گرامی از شهر ماکو و مدیریت کمپ ARARATTREK که همکاری شایستهای در تحقق این برنامه داشتند، صمیمانه قدردانی کرد.