عملیات اجرایی ساخت نخستین کارخانه 3 منظوره آسفالت با قیر پلیمری و فراورده های بتنی شمالغرب کشور در گرمی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل این کارخانه تولید قیر پلیمری و آسفالت، دانهبندی مصالح و فرآوردههای بتنی توسط سرمایهگذار بخش خصوصی بااعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان احداث میشود و برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغالزایی مستقیم دارد.
اولین کارخانه آسفالت تماماتوماتیک ۵ دانهبندی مطابق با استانداردهای روز دنیا با تولید ۱۵۰۰ تن آسفالت گرم، تنها کارخانه آسفالت بدون دود در استان، تنها تولیدکننده آسفالتهای رنگی، پلیمری و آسفالت الیافی، تنها تولیدکننده قیر پلیمری، تنها تولیدکننده بازیافت آسفالت گرم، دارای خط تولید قیر امولسیون از ویژگیهای شاخص و متمایز این کارخانه تولید آسفالت در گرمی است.
قرار است محصولات تولیدی این واحد صنعتی شهرستانهای گرمی، انگوت، بیلهسوار و مشکینشهر را پوشش دهد.