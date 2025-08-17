در چارچوب رقابت‌های رده بندی بسکتبال کاپ آسیا، تیم ملی ایران امروز از ساعت ۱۴:۳۰ برای کسب مدال برنز به مصاف نیوزلند می‌رود و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برتامه «مثبت ورزش» امروز یکشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۴:۳۰، در ادامه پخش مسابقات بسکتبال کاپ آسیا عربستان، تقابل بین تیم ملی کشورمان و نیوزلند را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

تیم ملی بسکتبال مردان ایران که در مرحله گروهی مقابل ژاپن، سوریه و گوام و در یک چهارم نهایی برابر چین‌تایپه به برتری رسیده بود، در مرحله نیمه نهایی برابر استرالیا مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

به این ترتیب تیم ملی کشورمان امروز یکشنبه ۲۶ مرداد برای کسب مدال برنز باید از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف نیوزلند برود.