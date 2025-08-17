مسابقات انتخابی درون اردویی تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال برای مشخص شدن ۳ وزن اعزامی به رقابت‌های جهانی امید - صربستان، ۷ شهریور برگزار می شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شرایط برگزاری و اسامی نفرات شرکت کننده به شرح زیر است:

زمان برگزاری: جمعه ۷ شهریور – خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی

وزن کشی: ساعت ۸ صبح با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن

شروع مسابقه: ساعت ۱۰:۳۰ صبح

۵۵ کیلوگرم: مهدی احدی، آرمین شمسی پور

۶۷ کیلوگرم: عرفان جرکنی، محمدمهدی غلامپور، علی چوبک زن، رامین بخشی، محمد کمالی

۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری، شایان حبیب زارع