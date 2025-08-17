پخش زنده
مسابقات انتخابی درون اردویی تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال برای مشخص شدن ۳ وزن اعزامی به رقابتهای جهانی امید - صربستان، ۷ شهریور برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شرایط برگزاری و اسامی نفرات شرکت کننده به شرح زیر است:
زمان برگزاری: جمعه ۷ شهریور – خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی
وزن کشی: ساعت ۸ صبح با ۲ کیلوگرم ارفاق وزن
شروع مسابقه: ساعت ۱۰:۳۰ صبح
۵۵ کیلوگرم: مهدی احدی، آرمین شمسی پور
۶۷ کیلوگرم: عرفان جرکنی، محمدمهدی غلامپور، علی چوبک زن، رامین بخشی، محمد کمالی
۹۷ کیلوگرم: امیررضا اکبری، شایان حبیب زارع