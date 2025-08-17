مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به آماده شدن مستندات ۹۱ تپه و محوطه تاریخی برای صدور سند گفت:طرح مطالعه مسیر گردشگری خان تختی، سرو، سیلوانا و اشنویه با انتخاب پیمانکار آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی صفری، در نشست خبری با خبرنگاران با تقدیر از حمایت‌های استاندار آذربایجان غربی از حوزه گردشگری و اقدامات انجام شده در حوزه جذب سرمایه‌گذاری در سطح استان اظهار کرد: حلقه مفقوده استان در حوزه‌های مختلف و مهمترین چالش آذربایجان غربی، نبود صنایع مادر و جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ از جمله استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بود که با شناسایی این ضعف‌ها، رویداد همایش بین المللی سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی با ابتکار استاندار آذربایجان غربی برگزار شد. در این همایش بیش از یک‌هزار مهمان از ۱۸ کشور خارجی و مهمانان داخلی شرکت کردند و آذربایجان‌غربی برای اولین بار توانست همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به شکل استاندارد و در یک قالب واحد به سرمایه‌گذاران معرفی کند.

او قرار گرفتن استان در بین ۵ استان برتر حوزه اقتصادی در کشور را که توسط وزارت کشور اعلام شد، نشانه‌ای از درست بودن روند توسعه‌ای استان دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری این اداره‌کل در همایش اینوا گفت: در همایش فرصت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان (اینوا)، از ۱۰۴ فرصت معرفی‌شده در حوزه گردشگری، ۲۰ مورد به امضای تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان منجر شد.

او با اشاره به اینکه گردشگری یکی از پیشران‌های توسعه اقتصادی استان است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر در سایه توجه‌های مسئولان، گردشگری وارد ادبیات توسعه‌ای استان شده است.

صفری با اشاره به موفقیت‌های این اداره‌کل در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با عملکرد درخشان خود موفق به کسب رتبه برتر در بین روابط عمومی‌های ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سطح کشور شده است، در این ارزیابی آذربایجان غربی با کسب امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ در خردادماه سال جاری بالاتر از استان‌های گلستان، گیلان، مازندران، اصفهان و ... در جایگاه نخست قرار گرفته است.

او اظهار کرد: همچنین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی موفق به کسب رتبه ۶ در بین استان‌های سطح کشور شده است و آذربایجان‌غربی با مجموع امتیاز ۸۶.۵ بعد از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، اصفهان، گلستان و یزد در جایگاه ۶ قرار گرفته است.

صفری اضافه کرد: همچنین برای دو سال پیاپی اداره‌کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی، (۱۴۰۱- ۱۴۰۲) با انتخاب سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان رتبه اول جشنواره شهید رجایی را در گروه علمی، آموزشی و فرهنگی، به دست آورده و رتبه دوم را در افزایش شاخص‌های عمومی بین ۵۴ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۱ کسب کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه طی پنج ماهه امسال، ۱۲۳ موافقت اصولی برای پروژه‌های جدید صادر شده است، افزود: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها پنج‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن برای یک‌هزار و ۵۲۴ نفر اشتغال ایجاد شود.

او ادامه داد: همچنین ۲۹ مجوز تاسیسات گردشگری به ارزش سه‌هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان و با پیش‌بینی اشتغال بیش از هزار نفر صادر شده و هم‌اکنون ۵۳ پروژه گردشگری با مجموع سرمایه‌گذاری ۹ هزار میلیارد تومان در حال اجراست.

صفری با اشاره به رشد ۱۰ برابری اعتبارات استان تا سقف ۱۴۰ میلیارد تومان در سال گذشته، گفت: با وجود این افزایش، همچنان نیازمند منابع بیشتری برای تکمیل پروژه‌ها هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان با یک‌هزار و ۸۵۲ اثر ثبت ملی و ۶ اثر ثبت جهانی با احتساب پارک ملی دریاچه ارومیه بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ موزه فعال در استان وجود دارد و چهار موزه دیگر نیز در دست احداث است. او با بیان اینکه پروژه موزه مجاهدت‌های خاموش در ساختمان قدیمی صداوسیما بیش از ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در صورت تأمین اعتبار، تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد، اظهار کرد: طرح توسعه موزه باستان‌شناسی ارومیه نیز آغاز شده و زیربنای آن از ۶۰۰ متر به دو هزار و ۱۰۰ متر افزایش می‌یابد و سازه فلزی آن طی دو هفته آینده نصب می‌شود.

صفری با تاکید بر لزوم معرفی استان و ایجاد برند گردشگری اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی روستای حسنلو به‌عنوان یکی از هشت نامزد روستای ثبت جهانی ایران به یونسکو ارسال شده است همچنین پرونده ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه پس از دو مرحله ارزیابی در فهرست ۳۴ مسجد نهایی برای ثبت جهانی قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به صدور اسناد تک‌برگی در این حوزه نیز گفت: سند تک‌برگی آثار مهمی همچون تخت سلیمان، قره‌کلیسا، دژ بسطام، کلیسای زور زور و تپه تاریخی حسنلوبا همکاری ریاست دادگستری و مدیرکل ثبت اسناد صادر شده که جای تشکر دارد، همچنین اسناد تک‌برگی ۹۱ تپه تاریخی دیگر نیز در حال تهیه است.

او از شناسایی و مسدودسازی ۳۱ صفحه غیرمجاز گردشگری در فضای مجازی با همکاری پلیس فتا و دستگاه قضایی خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌ها در معرفی محصولات استان تصریح کرد: از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه امسال نمایشگاه بین‌المللی غذا‌های سنتی و محلی در موزه شهر ارومیه برگزار خواهد شد.

صفری گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال، ۳۲۰ فقره پروانه تولیدی و تمدید پروانه برای هنرمندان صادر شده، ۳۰ کارت صنعتگری نیز ارائه شده و ۱۶۲ نفردر دوره‌های آموزشی برگزار شده شرکت کرده‌اند

او از نبود بازار فروش به عنوان یکی از مشکلات جدی صنایع‌دستی یاد کرد و گفت: بعداز منتفی شدن واگذاری شهربازی سابق با مصوبه شورای شهرارومیه یکی از بنا‌های تاریخی پادگان پس از تحویل ومرمت به بازارچه فروش صنایع‌دستی تبدیل می‌شود.

صفری با بیان اینکه در حوزه حفاظت از آثار تاریخی نیز، طی پنج‌ماهه اخیر ۱۶۹۷ مورد بازدید از تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی استان انجام شده است، افزود: این بازدید‌ها به شناسایی ۱۰ باند حفاری غیرمجاز، دستگیری ۱۷ نفر و تشکیل ۵۷ پرونده قضایی منجر شده است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال ۱۸ قلم فلزیاب کشف و ضبط شده است، گفت: همچنین امسال تاکنون ۸۱ انجمن روستایی درجوار آثار تاریخی فعال شده و شمار این انجمن‌ها به ۲۰۰ مورد رسیده است.

او با اشاره به معضل آب‌های سطحی بازار تاریخی ارومیه نیز گفت: کانال قدیمی جمع‌آوری آب‌های سطحی بازار، جوابگو نیست و باید سیستم نوینی جایگزین شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه توسعه گردشگری سیلوانا جزو اولویت‌های درجه یک اداره‌کل است، اظهار کرد: اخیرا پروژه آسفالت‌ریزی مسیر گردشگری مارمیشو و مطالعه مسیر گردشگری خان‌تختی_سرو_سیلوانا و اشنویه آغاز شد که مقدمه توسعه این منطقه است و پیمانکار این پروژه نیز از اهالی بومی منطقه بوده و شناحت خوبی از اینجا دارد. اعتبار این پروژه با پی‌گیری خانم جهانگیری نماینده محترم مردم ارومیه کار سازی شده است.

او بیان کرد: در دو سال گذشته ۹ میلیارد تومان برای اصلاح مسیر دسترسی به آبشار سوله‌دوکل، احیای سرویس‌های بهداشتی و ... این آبشار هزینه شد همچنین یک هتل ۴ ستاره و تله‌کابین و پیست اسکی شماره ۲ در روستای خوشاکو در حال ساخت است و همچنین در این بخش مجتمع تفریحی_گردشگری ستاره سیلوانا ارومیه با تغییر بهر بردار آن تبدیل به یک مجموعه پویا شده است.

صفری با اشاره به اینکه مدرسه ۲۲ بهمن ارومیه از جمله بنا‌های ثبت ملی استان بوده و در پرونده ثبتی، این مدرسه با کاربری موزه مدرسه به ثبت رسیده است، گفت: چندین بار از اداره‌کل آموزش و پرورش استان طی نامه درخواست شده اقلام موزه‌ای مربوط به آموزش و پرورش، تحویل موزه شهر ارومیه شده و موزه مدرسه نیز در این بنای تاریخی راه‌اندازی شود و اینکه مالکیت مدرسه ۲۲ بهمن دست کدام ارگان باشد اهمیت چندانی ندارد بلکه مهم این است که از این بنای تاریخی به غیر از کاربری موزه‌ای استفاده دیگری نمی‌توان کرد.

او خاطرنشان کرد: ۱۲ میلیارد تومان برای احیای این بنای تاریخی توسط اداره کل میراث فرهنگی هزینه شده و در اولین سال بازگشایی موزه شهر ارومیه، این موزه بعد از تخت سلیمان، قره‌کلیسا و باغچه‌جوق در مکان چهارم پربازدیدترین بنا‌های تاریخی استان در ایام نوروز قرار گرفت.

صفری گفت: اگر پروژه احیا و مرمت بنا‌های اراضی ثبت ملی لشکر ۶۴ ارومیه به طور کامل اجرا شود این مکان به یکی از جاذبه‌های گردشگری ارومیه تبدیل خواهد شد که مطالعات آن توسط دانشگاه شهید بهشتی انجام شده و قرار است در آن یک باغ‌موزه، موزه منطقه‌ای آذربایجان و ... در این اراضی ایجاد شود، در حال حاضر تعدادی از دستگاه‌ها از جمله اتاق بازرگانی ارومیه و. خواهان مرمت یکی از بنا‌های اراضی لشکر ۶۴ ارومیه هستندمدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اضافه کرد: اگر پروژه عمارت خورشید با یک روند عادی از نظر تخصیص اعتبار و ... اجرایی می‌شد شاید چندین سال طول می‌کشید تا این بنای تاریخی به بهره‌برداری برسد، اما در کمتر از ۳ ماه این پروژه با تلاش شبانه‌روزی و همت جهادی و با کار سه شیفته مرمت و به مرحله افتتاح رسید.

او تصریح کرد: محصور نبودن این بنا باعث شده است که مردم بتوانند به راحتی از محوطه آن نیز استفاده کنند. با مساعدت و دستور استاندار آذربایجان غربی و همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و تامین اعتبار به موقع و همکاری شهرداری ارومیه در محوطه سازی آن شاهد یک کار بی‌نظیر در سرعت اجرا وکیفیت در حوزه کار‌های مرمتی و میراثی استان آذربایجان غربی بودیم.