به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سفر یک روزه به بخش دیشموک از پیگیری مشکلات این بخش و ارائه راهکار‌های مناسب برای رفع آنها خبر داد.

حجت الاسلام موحد گفت: مهمترین مطالبه بحق مردم شهر دیشموک تامین آب آشامیدنی است که این مهم در دستور کار قرار دارد و باید هرچه سریعتر رفع شود.

وی با بیان اینکه کمبود آب آشامیدنی در برخی روستا‌های این بخش زندگی مردم در این روستا‌ها را با مشکل مواجه کرده است افزود: مسئولان آب و فاضلاب استان و شهرستان برای رفع این مشکل و تامین آب آشامیدنی مردم، با ارائه طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدت چاره اندیشی کنند.

موحد با بیان اینکه بخش دیشموک توانمندی خوبی در بخش کشاورزی دارد افزود: با استفاده از این ظرفیت ضمن رونق تولید در بخش دیشموک زمینه اشتغال افراد جویای کار را فراهم کرد.

حجت الاسلام راوند امام جمعه شهر دیشموک در این بازدید مهمترین مشکلات مردم دیشموک را کمبود آب آشامیدنی، قطعی برق، ناهموار بودن راه‌های روستایی، قطعی تلفن همراه و اینترنت عنوان کرد و گفت: قطعی آب آشامیدنی زندگی را برای مردم مشکل کرده بطوریکه برخی از روستا‌های این بخش بیش از ۲۰ روز در ماه آب ندارند.

ایرج کاظمی جو فرماندار شهرستان کهگیلویه نیز با بیان اینکه با اختصاص بیش از ۲۵ میلیاردتومان اعتبار طرح هادی از سال گذشته در ۶ روستایی بخش دیشموک در حال اجرا است گفت: در این طرح ۱۷ کیلومتر از معابر این روستا‌ها در حال بهسازی و آسفالت است و بزودی این طرح در این روستا‌ها تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.