رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از دستگیری ۸ صیاد غیر بومی و کشف ۱۵۰ قطعه ماهی در رودخانه زرینهرود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جواد اصلانی گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره در گشتهای انجام شده در نقاط حساس و مشکوک به تخلفات صیادی، این افراد را که از شهرستانهای اطراف آمده بودند، دستگیر و در بازرسی، تورهای دامی، لانسر، قلاب ماهیگیری و سایر ادوات صیادی آنها کشف و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
اصلانی با اشاره به کاهش منابع آبی رودخانه زرینهرود و احتمال افزایش تخلفات، تاکید کرد که گشتهای حفاظتی به ویژه در ساعات شبانه با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.