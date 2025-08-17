به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جواد اصلانی گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره در گشت‌های انجام شده در نقاط حساس و مشکوک به تخلفات صیادی، این افراد را که از شهرستان‌های اطراف آمده بودند، دستگیر و در بازرسی، تور‌های دامی، لانسر، قلاب ماهیگیری و سایر ادوات صیادی آنها کشف و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

اصلانی با اشاره به کاهش منابع آبی رودخانه زرینه‌رود و احتمال افزایش تخلفات، تاکید کرد که گشت‌های حفاظتی به ویژه در ساعات شبانه با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.