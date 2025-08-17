افزایش پروازهای فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از افزایش پروازهای فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیرکل فرودگاههای استان از برقراری پروازهای هواپیمایی یزد ایر در مسیر تهران – بیرجند – تهران خبر داد و گفت: این اقدام با پیگیریهای ادارهکل فرودگاههای استان و با همکاری استاندار خراسان جنوبی و نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی محقق شده است.
طهماسبی افزود: طبق برنامه، پروازهای یزد ایر در روزهای سهشنبه و جمعه انجام میشود و پرواز سهشنبهها ساعت ۱۹:۳۰ از تهران آغاز و ساعت ۲۱:۳۰ وارد فرودگاه بیرجند میشود و ساعت ۲۲:۰۰ به سمت تهران بازمیگردد.
وی گفت: همچنین پرواز جمعهها ساعت ۱۹:۰۰ از تهران حرکت کرده و ساعت ۲۰:۲۰ در بیرجند فرود میآید و ساعت ۲۱:۲۰ به مقصد تهران انجام خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای استان افزود: با برقراری این پروازها، تعداد پروازهای هفتگی مرکز استان به ۱۶ پرواز افزایش یافته است.
وی گفت: در حال حاضر تنها روز چهارشنبه بدون پرواز هستیم که رایزنیها برای رفع این کمبود نیز در حال انجام است.