به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت جباری با اشاره به احداث ۶۰۰ مترمربع سطوح آبگیر در نقاط استراتژیک منطقه مراکان گفت: این پروژه توانایی ذخیره سالانه حدود ۱۲۰ هزار لیتر (معادل ۱۲۰ مترمکعب) آب باران را دارد که مستقیماً به سه آب‌انبار مهم این منطقه منتقل می‌شود تا به عنوان منبع آب پایدار برای تأمین نیاز‌های زیستی گونه‌های حیات‌وحش استفاده شود.

جباری افزود: سطوح آبگیر طراحی شده شامل سازه‌هایی برای جمع‌آوری رواناب باران از بام‌ها، سطوح صخره‌ای و مناطق با پوشش گیاهی کم است که با بهره‌گیری از مصالح مقاوم و فناوری‌های نوین آبخیزداری ساخته شده‌اند. این سطوح با شیب‌بندی مناسب جهت هدایت آب به آب‌انبار‌ها تجهیز شده و مجهز به سیستم‌های فیلتر و کنترل کیفیت آب برای جلوگیری از آلودگی‌ها می‌باشند.

این اقدامات علاوه بر ذخیره آب، به کاهش فرسایش خاک و افزایش نفوذ آب در منطقه کمک می‌کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر میانگین بارش سالانه حدود ۲۰۰ میلیمتر در منطقه گفت: جمع‌آوری و ذخیره این میزان آب باران نقش مهمی در کاهش تنش آبی و حفظ پایداری زیست‌بوم حیات‌وحش منطقه ایفا می‌کند.

منطقه حفاظت‌شده مراکان با تنوع زیستی غنی و زیستگاه گونه‌های نادر و در معرض خطر از جمله قوچ و میش ارمنی، نیازمند توجه ویژه و اقدامات مستمر در حفاظت منابع آبی و زیستگاهی است. کاهش منابع طبیعی آب در پی خشکسالی‌های مکرر، تهدیدی جدی برای بقای این گونه‌ها محسوب می‌شود.