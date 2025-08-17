رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین اعلام کرد: با توجه به صید پشه آئدس در رازمیان الموت غربی، مه پاشی و سم پاشی در این منطقه اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سلماز کلهر، رئیس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین اعلام کرد: کارشناسان بیماری‌های واگیر پس از تأیید حضور پشه آئدس و بر اساس شیوه نامه ملی مبارزه با این ناقل، ضرورت اجرای عملیات را اعلام کردند. به همین منظور و در پی برگزاری جلسات هماهنگی در بخشداری رازمیان و برنامه ریزی‌های لازم توسط ارگان‌های مرتبط، این عملیات با همکاری کارکنان و کارگران شهرداری و بخشداری آغاز شد.

وی با اشاره به تمهیدات پیش از آغاز سم پاشی توضیح داد: برای حفظ سلامت مردم، پیش از عملیات به اهالی اطلاع رسانی شد تا از خروج غیرضروری از منازل خودداری کنند؛ در‌ها و پنجره‌ها را ببندند و محصولات کشاورزی خود را پوشش دهند. این اقدامات با هدف کاهش مواجهه مستقیم افراد با سم انجام شد..

کلهر ادامه داد: در این عملیات، مه پاشی در دو نقطه شهر رازمیان انجام گرفت تا از تکثیر و گسترش این پشه خطرناک جلوگیری شود.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان قزوین با هشدار نسبت به شرایط مساعد فصل گرما برای رشد و افزایش جمعیت پشه آئدس، خاطرنشان کرد: تجمع آب‌های راکد در فاضلاب‌های غیربهداشتی، زیرگلدانی‌ها و حتی مانداب کولر‌ها بستر مناسبی برای تکثیر این پشه است. با رعایت نکات بهداشتی و اجرای مستمر عملیات مه پاشی می‌توان از تهدید سلامت عمومی پیشگیری کرد.

کلهر تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز حوزه بهداشت است و کوچک‌ترین غفلت در برابر پشه آئدس می‌تواند تهدیدی برای جان شهروندان به شمار آید؛ از این رو مشارکت مردم در رعایت توصیه‌های بهداشتی نقشی حیاتی در کنترل این ناقل دارد.