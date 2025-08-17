به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام استان گفت: این رزمایش با شعار بسیج عمومی، شور انقلابی و محله مقاوم از عصر امروز آغاز و تا غروب فردا با حضور پایگاه‌های بسیج محلات خواهر و برادر به عنوان سازمان رزم اصلی ادامه خواهد داشت.

سردار علیرضا یوسفی افزود: در این رزمایش چهار محور شامل اطلاعاتی، عملیاتی، فعالیت گروه‌های جهادی و جهاد تبیین و عملیات روانی دنبال می‌شود.

وی ارتقای سطح اشراف اطلاعاتی محله‌محور، افزایش آمادگی عملیاتی، تقویت پایگاه‌های بسیج در حوزه جهاد تبیین، شناسایی ظرفیت‌های مردمی در زمان بحران و رفع نقاط ضعف را از اهداف اصلی رزمایش برشمرد.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا علیه‌السلام استان گفت: گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی رضویون، برپایی ایستگاه‌های ایست و بازرسی محلات، اعزام هادیان سیاسی، تولید و انتشار محتوای تبیینی و عملیات روانی، و خدمات‌رسانی جهادی همچون پخت نان، اسکان اضطراری و امداد و نجات از جمله برنامه‌های رزمایش است.

سردار یوسفی با قدردانی از حمایت مردم و بسیجیان و هشیاری کامل و کمک به نیرو‌های امنیتی در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در این مدت گشت‌های اطلاعاتی در استان فعال بودند و در این رزمایش هم به دنبال اهداف از پیش تعیین شده، حضور پررنگ خواهند داشت.

وی گفت: تماس‌های مردمی با ستاد خبری بسیج در دفاع مقدس ۱۲ روزه چند برابر شد و کمک بزرگی به نیرو‌های امنیتی کرد و امروز هم از مردم می‌خواهیم همچنان موارد مشکوک را به شماره ۱۱۴ اطلاع دهند.