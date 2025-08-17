پخش زنده فوتبال ناتینگهام فارست و برتنفورد و پخش زنده فوتبال منچستریونایتد و آرسنال از شبکه ورزش سیما تقدیم مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش امروز ۲۶ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰ دیدار هیجان انگیز از هفته اول لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۰۲۶_۲۰۲۵ بین دو تیم ناتینگهام فارست و برتنفورد را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه «مثبت ورزش» امروز یکشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۶:۳۰، با پخش زنده بازی هفته اول لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۰۲۶_۲۰۲۵ برای شما فوتبال دوستان هیجان توام با سرگرمی را فراهم کرده است.

بازی بین دو تیم ناتینگهام فارست و برتنفورد در ساعت ۱۶:۳۰ با گزارشگری میثم محمدزاده از جمله دیداری است که برای شما هواداران فوتبال انگلیس در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» تدارک دیده شده است.

پخش زنده فوتبال منچستریونایتد و آرسنال

شبکه ورزش امروز ۲۶ مرداد از ساعت ۱۹ دیدار حساس از هفته اول لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۰۲۶_۲۰۲۵ بین دو تیم منچستریونایتد و آرسنال را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

برنامه «لذت فوتبال» امروز یکشنبه ۲۶ مرداد از ساعت ۱۹ با پخش زنده بازی هفته اول لیگ برتر انگلیس در فصل ۲۰۲۶_۲۰۲۵ دیدار بین دو تیم منچستریونایتد و آرسنال با گزارشگری نیما تاجیک از جمله دیداری است که برای شما هواداران فوتبال انگلیس در قالب برنامه زنده لذت فوتبال تدارک دیده شده است.