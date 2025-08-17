بهرهمندی بیش از ۲۴ هزار نفر از خدمات هلالاحمر لرستان در اربعین
معاون داوطلبان جمعیت هلالاحمر لرستان گفت:بیش از ۲۴ هزار نفر در ایام اربعین از خدمات هلال احمر استان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون داوطلبان جمعیت هلالاحمر لرستان از اجرای ۷۷ برنامه داوطلبانه با همکاری ۱۰ خانه هلال در ایام اربعین خبر داد و گفت: ۲۴ هزار و ۴۲۵ نفر در ایام اربعین حسینی (ع) از این خدمات هلال احمر استان بهرهمند شدند.
جمالالدین بابایی افزود:برپایی ایستگاه سلامت در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعینی، برگزاری مراسم عزاداری، استقرار صندوقهای جمعآوری کمکهای مردمی، پخت و توزیع غذا، توزیع میوه، شربت و شیر از برنامه های داوطلبان هلال احمر استان در این ایام بود.
وی گفت:این اقدامات ارزشمند با مشارکت ۳۰۶ عضو و داوطلب و همچنین ۷۴ نفر از کارکنان استان به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال احرا شده است.