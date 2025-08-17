به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون داوطلبان جمعیت هلال‌احمر لرستان از اجرای ۷۷ برنامه داوطلبانه با همکاری ۱۰ خانه هلال در ایام اربعین خبر داد و گفت: ۲۴ هزار و ۴۲۵ نفر در ایام اربعین حسینی (ع) از این خدمات هلال احمر استان بهره‌مند شدند.

جمال‌الدین بابایی افزود:برپایی ایستگاه سلامت در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعینی، برگزاری مراسم عزاداری، استقرار صندوق‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی، پخت و توزیع غذا، توزیع میوه، شربت و شیر از برنامه های داوطلبان هلال احمر استان در این ایام بود.

وی گفت:این اقدامات ارزشمند با مشارکت ۳۰۶ عضو و داوطلب و همچنین ۷۴ نفر از کارکنان استان به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال احرا شده است.