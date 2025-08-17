نمایندگان کاراته آزاد ایران با کسب ۸ نشان رنگارنگ، درخشش خود را در نخستین دوره مسابقات جهانی مسترزجام روسیه به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین دوره رقابت‌های جهانی کاراته آزاد مسترزجام با حضور بیش از ۲۰۰ ورزشکار از جمعه ۲۴ مرداد به میزبانی مسکو آغاز شد و شب گذشته (۲۵ مرداد) به پایان رسید.

در پایان این پیکارها، تیم منتخب شورین‌کمپو به نمایندگی از کاراته آزاد ایران که با ۸ ورزشکار و به سرپرستی سیدمحمد صالحی رئیس سبک، عازم روسیه شده بود، موفق به کسب ۳ نشان طلا، ۳ نقره و ۲ برنز شد.

نشان‌آوران ایران در بخش‌های مختلف:

کاتا: مهدی گلوردی (نشان طلا)، متینا حسن‌زاده (نشان برنز)

کومیته: محمدصادق قنبری (نشان طلای وزن ۷۰- کیلوگرم)، مهرداد رمضانی (نشان طلای وزن ۹۰- کیلوگرم)، متینا حسن‌زاده (نشان نقره وزن ۶۵- کیلوگرم)، مجتبی دژپسند (نشان نقره وزن آزاد)، اسماعیل محمودی (نشان نقره وزن آزاد)، لیدا قربانی (نشان برنز وزن ۶۵- کیلوگرم)

تیم شورین‌کمپو کاراته آزاد ایران سه‌شنبه ۲۸ مرداد به کشور بازمی‌گردد و از ۱۵ شهریور دور جدید تمرینات خود را برای حضور در رقابت‌های سراسری ژاپن موسوم به آل‌جام آغاز خواهد کرد.