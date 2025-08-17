پخش زنده
قرارگاه مرکزی تبلیغ حوزه علمیه خراسان رضوی در همه مسیرهای تردد زائران و فضاهای مشهد، پوشش تبلیغی و فرهنگی ارائه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول قرارگاه مرکزی تبلیغ حوزه علمیه خراسان رضوی، تبلیغ در مسیرهای مواصلاتی و سطح شهر مشهد را یکی از مأموریتهای این قرارگاه خواند و افزود: از ۱۰۰ کیلومتری مشهد، روحانیون کاروانها را همراهی میکنند و در شهر نیز مناطق مختلف تحت پوشش تبلیغی قرار دارند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی افزود: در دو سال اخیر هم پوشش تبلیغی، رسانهای، تبیینی و اعتقادی گستردهای در مشهد رقم خورده است.
وی شعار این قرارگاه را «اذن خدمت از امام رضا (ع)» معرفی و بیان کرد: ما هر روز با کسب اجازه از حضرت رضا (ع) خدمت خود را آغاز میکنیم و هدف ما این است که همه موکبها، هیئتها، مسیرهای پیادهروی، هتلها، پارکها و هر نقطهای که زائر حضور دارد را با رویکردهای متنوع تبلیغی شامل نماز، منبر، برنامههای کودک، فعالیتهای رسانهای و فضای مجازی تحت پوشش قرار دهیم.
مدیر سیاسی، اجتماعی معاونت فرهنگی حوزه علمیه خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: این قرارگاه دارای کمیته ارزیابی و نظارت و نیز کمیته خواهران است که خدمات ویژه طلاب خواهر و خانوادههایشان را دنبال میکند.
حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی یادآور شد: این قرارگاه هر ساله با مشارکت نهادهای حوزوی از جمله سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، امور مساجد، مرکز بسیج طلاب، آستان قدس رضوی، اوقاف و بعثه رهبری تشکیل میشود.