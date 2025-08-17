به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری شهردار منطقه ۲۰ با اصحاب رسانه، صبح امروز - یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴- در محل ساختمان شهرداری این منطقه برگزار شد.

غلامرضا شنگی درباره احداث آرامستان کلاغائیه در منطقه ۲۰ به عنوان یکی از آرمستان‌های جدید تهران نیز اظهار کرد: تا جایی که در جریان هستم، حدود دو هفته گذشته جلسه‌ای با حضور یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص انجام شد. مطالعات محیط زیستی و ترافیکی انجام شده و مصوبات لازم را اخذ کرده است.

وی همچنین در ادامه درباره پروژه‌هایی که امسال به بهره‌برداری می‌رسند، اظهارکرد: ایجاد مرکز تفریحی بی‌بی شهربانو یا بام ری با مساحت ۴۲ هکتار و اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان بدون بحث تملکات، پروژه آبرسانی از تصفیه خانه جنوب به قطب گردشگری و جنگل‌کاری کلاغائیه، احداث باغ ایرانی با مساحت ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع در ناحیه ۳ از جمله مهمترین پروژه‌های منطقه است.

وی افزود: احداث سوله و زمین ورزشی تقی آباد که تا کنون بیش از ۷۰ میلیارد تومان هزینه داشته و زمین چمن بلوار بسیج با مساحت حدود ۲۵ هزار متر و ۸۳.۵ میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است. همچنین سرای محله حمزه آباد در حال احداث است که تا سه ماه آینده آماده افتتاح می‌شود.

شهردار منطقه ۲۰ ادامه داد: احداث دسترسی رمپ دایرکشنال آوینی غرب به جاده ورامین و پل غیرهمسطح سه راه تقی آباد شمال به جنوب (عبدالرحمان صوفی) در حال انجام است که باعث کاهش ترافیک محدوده میدان معلم و حذف نقاط حادثه خیز می‌شود.

شنگی با پرداختن به خط ۶ مترو اضافه کرد: امسال حدود ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده که طبق پیش بینی ها، اسفند ماه تست گرم ایستگاه میدان شهر ری را خواهیم داشت.

وی درباره پارکینگ بغدادی هم گفت: این پارکینگ در خیابان آستانه واقع شده و تا دو ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. همچنین پارکینگ ضلع جنوب حرم را با ۴۸۵۰ واحد داریم که بزودی عملیات احداث آن شروع خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۰ در ادامه به مرمت کانال سرخه حصار که جزو شریان‌های اصلی جمع آوری آب‌های سطحی است، پرداخت و تصریح کرد: فاز اول این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مجموعا ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: سایت لک لک‌ها یا بوستان مزرعه را با ۲۳.۵ میلیارد تومان هزینه داریم که در آستانه افتتاح قرار دارد. با توجه به اینکه وجود تالاب عشق آباد در نزدیکی محدوده را با پرندگان مختلف داریم، با تهیه این زیرساخت شاهد حضور پرندگان در منطقه خواهیم بود.

شنگی اظهارکرد: همچنین زیرسازی معابر خاکی ناحیه صنعتی شمال منطقه، بهسازی معابر و روشنایی خیابان فدائیان اسلام از آزادگان تا میدان حرم، احداث همراه سرا با اعتبار ۵.۱ میلیارد تومان که شامل مرمت و نوسازی ساختمان قدیمی و استفاده به عنوان همراه سرا به مساحت ۲۲۰ متر مربع می‌شود، از دیگر پروژه‌های منطقه است که برخی از آنها انجام شده است.

شهردار منطقه ۲۰ درخصوص پروژه‌های بازآفرینی مربوط به نفرآباد نیز توضیح داد: سرای عمو عباس، زائرسرا، مهدکودک، پروژه باباخان، مرکز کارآفرینی بانوان و پارکینگ ارم را در نفرآباد داریم.

وی ادامه داد: در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، همه ناوگان اتوبوسرانی منطقه را نوسازی کردیم. در این دوره از مدیریت شهری تا امروز حدود ۲۷۰ هزار تن آسفالت ریزی در سطح منطقه داشتیم که بیش از ۶۰ درصد از آسفالت ریزی ما در معابر درجه دو و سه است. علاوه بر این دومین مجموعه شهربانو در محله نفرآباد امسال افتتاح می‌شود و همچنین طراحی احداث بزرگترین پردیس خانواده در حال انجام است.

شنگی درخصوص ساختمان‌های آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه نیز تصریح کرد: ۴۰۳ واحد منطقه در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیدند که آسیب وارد شده به ۲۴۶ واحد زیر سیصد میلیون تومان بود و اقدامات مربوط به آن انجام شد. برای ۴ خانواده اسکان اضطراری انجام دادیم و ۹ واحد در حوزه تخریب و نوسازی داشتیم که عملیات تخریب و نوسازی همه آنها آغاز شد. همچنین۱۵۰ خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت آسیب دیده در منطقه داشتیم.

شهردار منطقه ۲۰ عنوان کرد: در خیابان فداییان اسلام بحث پیاده سازی و نهرسازی را با قرارداد ۱۳۰ میلیارد تومان از آزادگان تا میدان شهرری داریم که به طور کامل نوسازی خواهد شد. بازآفرینی خیابان شهید رجایی را نیز به عنوان خیابان الگوی خدمت خواهیم داشت. همچنین پروژه تقاطع غیرهمسطح کریمی- فدائیان دیگر پروژه منطقه است که در مرحله مطالعات قرار دارد.

وی درخصوص چشمه‌علی و آخرین وضعیت آن گفت: تاکید شهردار تهران این بود که به هر دلیلی این مشکل ایجاد شده، اما آب باید به چشمه برگردد. با اعلام معاون حمل و نقل شهرداری تهران، شهرداری آمادگی کامل دارد که تمام هزینه‌های این کار را بپردازد و شرکت آب منطقه‌ای مشاوری را به شرکت مترو معرفی کرد. اکنون پروژه در حال مطالعه است و پیش بینی ما این است که تا پایان سال، آب به چشمه‌علی بر خواهد گشت.

شنگی بیان کرد: کارخانه سیمان ری به موزه صنعت سیمان تبدیل شده است و مشکلات حقوقی بخشی از این کارخانه نیز در حال پیگیری برای حل شدن است.

وی درباره موضوع حریم منطقه نیز با بیان اینکه بحث حریم از ۲۰ سال گذشته چالش تقسیمات کشوری را ایجاد کرده و با مصوبات جدید تقریبا می‌توان گفت حریم تهران نادیده گرفته شده، در حالی که یک روستا حریم دارد، اما شهر تهران با جمعیتی حدود ۱۳ میلیون تومان حریم ندارد، گفت: در این دوره حدود ۱۱۶۳ هکتار آزادسازی از زمین‌هایی که ساخت و ساز غیرمجاز داشته انجام شده است. در این مدت ۴۲۰ مورد تخلفات ثبت شده از دیوار کشی و ساخت وساز‌های غیر مجاز داشتیم. اما طبیعی است که این موضوع و این تداخلات در موضوع حریم یک بار برای همیشه باید تعیین تکلیف و مشخص شود.

شنگی در ادامه عنوان کرد: مجوز ساخت سه هتل؛ شامل یک هتل ۹ طبقه، یک هتل ۱۱ طبقه و یک هتل بومگردی اخذ شده و اجرایی خواهد شد.

شهردار منطقه ۲۰ با بیان اینکه مبدأ خط ۱۱ مترو تهران دامنه جنوبی کوه‌های بی بی شهربانو است، اظهارکرد: اولین ایستگاه این خط در محله تقی آباد منطقه ۲۰ خواهد بود.