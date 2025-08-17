به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی قرار است امروز نشستی در راستای موافقت با طرح اشغال غزه برگزار کند.

این رسانه تاکید کرد که رزمایش در داخل شهر غزه طی هفته‌های آینده آغاز خواهد شد.

در این راستا، منابع صهیونیستی گزارش دادند، از ارتش این رژیم درخواست خواهد شد که از مناطقی در جنوب غزه عقب نشینی کند تا آوارگان شهر غزه در این مناطق مستقر شوند.

اخیرا جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که از حدود یک هفته پیش، ارتش رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای را علیه محله‌های شرقی و جنوبی شهر غزه به‌ویژه منطقه الزیتون آغاز کرده است و این حملات شامل بمباران مداوم هوایی، شلیک توپخانه و استفاده از ربات‌های انفجاری است که به گفته حماس، هدف آن تخریب هدفمند زندگی و زیرساخت‌های شهری غزه است.

در بیانیه حماس آمده است که جرایم کابینه نتانیاهو با اطلاع و تأیید آمریکا انجام می‌شود و ادامه این تجاوزات نشان‌دهنده فصل جدیدی از نقض حقوق بشر و حملات علیه غیرنظامیان است و این تجاوزات به قتل و آواره شدن شهروندان جنوب غزه منجر شده است.

در همین ارتباط حماس از جامعه بین‌الملل، سازمان ملل، کشور‌های عربی و اسلامی خواسته است تا از سکوت خود دست برداشته و برای توقف جنایات اسرائیل وارد عمل شوند.

این جنبش همچنین از ملت‌های عرب و مسلمان و دیگر ملت‌های آزاده جهان خواسته است تا با اعتراضات مردمی و فشار اجتماعی، علیه «حملات نابودگر» اسرائیل ایستادگی کنند.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: هدف "اسرائیل" تحقق «رویای اسرائیل بزرگ» است و تنها واکنش جهانی و مردمی می‌تواند مانع ادامه این جنگ نسل‌کشی شود.