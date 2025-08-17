به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در هفته نخست لیگ برتر فوتبال آلومینیوم اراک در سیرجان به مصاف گل گهر می‌رود.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار می‌شود وحید زمانی داور وسط است و بهمن عبداللهی و مهدی شفیعی نیز او را در امر قضاوت یاری می‌کنند.

در ۵ تقابل گذشته دو تیم، ۲ بار آلومینیوم پیروز میدان بوده و در ۳ دیدار دیگر رقابت دو تیم برنده‌ای نداشته و نبرد آنها با تساوی به پایان رسیده است.

در حالیکه دو تیم آخرین بار ۲۲ فروردین امسال مقابل یکدیگر به میدان رفته بودند و مسابقه رفت و برگشت آنها بدون گل به پایان رسیده بود، انتظار می‌رود تقابل آنها در هفته اول لیگ بیست و پنجم نزدیک و نفس گیر باشد.

تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و گل گهر سیرجان دوشنبه ۲۷ فروردین از ساعت ۱۹ و ۱۵ دقیقه به مصاف یکدیگر می‌روند.