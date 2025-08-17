عرضه بیش از ۳ میلیون تن انواع محصول در بورس کالا

امروز یکشنبه ۲۶ مرداد میزبان عرضه ۳ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۲۶۳ تن انواع محصول است و به ترتیب تالار حراج باز، تالار صنعتی و تالار حراج همزمان بیشترین میزان عرضه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.