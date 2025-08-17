پخش زنده
امروز یکشنبه ۲۶ مرداد میزبان عرضه ۳ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۲۶۳ تن انواع محصول است و به ترتیب تالار حراج باز، تالار صنعتی و تالار حراج همزمان بیشترین میزان عرضهها را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار حراج باز یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۴۰ تن محصول عرضه میشود.
در تالار صنعتی قرار است ۹۳۸ هزار و ۷۰ تن محصول عرضه شود.
تالار حراج همزمان میزبان عرضه ۹۳۵ هزار و ۲۳۹ تن سیمان است.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی شاهد عرضه ۸۹ هزار و ۳۸۲ تن محصول است.
در تالار صادراتی کیش ۲۳ هزار و ۲۱۳ تن محصول آماده معامله است.
در تالار فرعی ۵ هزار و ۳۱۹ تن محصول شامل عرضه میشود.