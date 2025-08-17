شبکه نمایش سیما در پنجمین هفته از پخش فیلم‌های دنباله‌دار تاریخ سینما، این هفته سری فیلم «داستان پلیس» را در چهار شب پیاپی روانه آنتن می‌کند و در دو شب پایانی هفته هم مخاطبان شاهد دو قسمت از فیلم «دینا» خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش در پی درخواست مخاطبان آثار دنباله دار سینمایی جهان را با شروع فصل تابستان آغاز کرده است.

یکشنبه (۲۶ مرداد ماه) داستان پلیس ۱، دوشنبه (۲۷ مرداد ماه) داستان پلیس ۲، سه شنبه (۲۸ مرداد ماه) داستان پلیس ۳، چهارشنبه (۲۹ مرداد ماه) داستان پلیسی: قرنطینه، پنج شنبه (۳۰ مرداد ماه) دینا در ماجراجویی دونارک و جمعه (۳۱ مرداد ماه) بازگشت دینا ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه می‌رود.

فیلم «داستان پلیس ۱» به کارگردانی مشترک جکی چان و چی هوا چن محصول ۱۹۸۵ یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.

این فیلم در مورد یک پلیس هنگ‌کنگی به نام کوین است که به تنهایی یک قاچاقچی بدنام مواد مخدر را دستگیر می‌کند.

اما زمانی که این قاچاقچی، او را به قتل یک پلیس دیگر متهم می‌کند، کوین باید قبل از اینکه خیلی دیر شود نام خود را از این اتهام پاک کند و…

هنرمندانی همچون جکی چان، مگی چانگ، بریجیت لین، یون چور، بیل تونگ، کن تونگ، کواک هونگ لام، چی وینگ لائو، چارلی چو، هارک-آن فانگ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

بازپخش فیلم‌های دنباله دار شبکه نمایش، روز بعد در ساعت‌های ۵ و ۱۳ خواهد بود.