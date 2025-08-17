پخش زنده
در پنجمین شب متوالی ناآرامیها در صربستان، درگیریهای تازه و شدیدی شنبه شب به وقت محلی میان معترضان ضددولتی و پلیس ضدشورش در بلگراد پایتخت این کشور و دیگر شهرها رخ داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، در شهر «والیوو» جایی که هزاران نفر برای نشان دادن خشم فزاینده خود علیه حزب الکساندر ووچیچ رئیسجمهوری راستگرای صربستان گرد آمده بودند، گروه کوچکی از جوانان نقابدار به دفترهای خالی حزب حاکم «ترقیخواه صربستان» حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند.
آنها سپس با پلیس ضدشورش درگیر شدند؛ معترضان به سمت نیروهای پلیس ترقه و سنگ پرتاب کردند و ماموران نیز با بمب صوتی و گاز اشکآور پاسخ دادند.
در بلگراد نیز پس از آنکه پلیس صربستان مانع از حرکت تظاهرکنندگان به سمت مقر حزب حاکم این کشور شد، درگیریهایی رخ داد.
همچنین درگیریهایی در شهر شمالی «نووی ساد» دومین شهر بزرگ صربستان، گزارش شده است.
از ماه نوامبر (آبان/آذر)، پس از فرو ریختن سقف یک ایستگاه راهآهن که منجر به کشته شدن ۱۶ نفر شد، تقریباً هر روز صربستان درگیر اعتراضات است.
طبق این گزارش، این فاجعه به نمادی از فساد ریشهدار در این کشور بالکان تبدیل و درخواستها برای انجام تحقیقات شفاف نیز به مطالبههایی برای برگزاری انتخابات زودهنگام تبدیل شدهاند.
اعتراضات گسترده در سراسر این کشور حوزه بالکان گسترش یافته و به بزرگترین جنبش اعتراضی صربستان در سالهای اخیر تبدیل شده است. در روزهای اوج تظاهرات در این کشور، صدها هزار نفر به خیابانها آمدند.
با این حال، تظاهراتی که عمدتاً مسالمتآمیز بود، اوایل این هفته به وقت محلی، زمانیکه گروههای بزرگی از حامیان دولت صربستان که بسیاری از آنها نقابدار و برخی مسلح به باتوم و مواد محترقه بودند، به معترضان حمله کردند، رو به وخامت گذاشت.
این موضوع باعث درگیریهای خشونتآمیز برای چند شب متوالی و منجر به زخمی شدن شمار زیادی از هر دو طرف شده است.
اعتراضات پس از انتشار چند ویدئوی در فضای مجازی که نشان میداد پلیس به معترضان غیرمسلح با باتوم حمله میکند، شدت بیشتری گرفت.
بر اساس این گزارش، یک ویدئوی منتشرشده از پنجشنبه شب به وقت محلی نشان میداد که حدود ۲۰ مامور پلیس در شهر «والیوو» جوانی را که روی زمین افتاده بود احاطه کرده و مورد ضرب و شتم قرار میدهند.
با این حال، پلیس صربستان ادعاهای مربوط به رفتار خشونتآمیز را رد کرده و معترضان را به حمله به ماموران متهم کرده است.
خبرگزاری فرانسه افزود: با وجود اینکه اعتراضات تاکنون منجر به کنارهگیری نخستوزیر و فروپاشی دولت صربستان شده است، الکساندر ووچیچ همچنان مقاومت کرده است.
ووچیچ بارها درخواستها برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرده و تظاهرات را بخشی از یک توطئه خارجی برای براندازی خود دانسته است.
منتقدان حزب حاکم صربستان وقوع فاجعه ریزش سقف یک ایستگاه قطار تازه بازسازیشده را نتیجه فساد گسترده دولتی عنوان کردهاند. از زمان وقوع این حادثه، معترضان تقریبا هر روز دست به تظاهرات زدند و خواستار انتشار اسناد مربوط به فروریختن سقف ایستگاه از سوی مقامات و اجرای عدالت برای مسئولان این فاجعه شدند.
دانشجویان، گروههای اپوزیسیون و نهادهای ضدفساد، ووچیچ و متحدانش را به دست داشتن در جنایات سازمانیافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی و سرکوب آزادی رسانهها متهم کردهاند.