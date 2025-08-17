به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدحسن حسین‌پور گفت: متقاضیان باید برای ثبت‌نام به جامعه بومگردی در استان‌ها مراجعه کنند. اسامی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال خواهد شد تا مقدمات دریافت حمایت‌ها و تخصیص پنل‌های خورشیدی فراهم شود. او اضافه کرد: فرایند ثبت‌نام به‌زودی از طریق رؤسای استانی آغاز خواهد شد.

نایب رئیس جامعه بومگردی ایران گفت: امیدواریم با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همراهی دولت، زمینه نصب و بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی در جوامع بومگردی فراهم شود.

حسین‌پور یادآور شد: در جلسه اخیر رؤسای جوامع بوم‌گردی استان‌ها با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین معاونان و مدیران کل وزارتخانه، موضوع حمایت از بومگردی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد تأکید قرار گرفت. در این نشست، وزیر اعلام کرد که نه‌تنها وزارتخانه بلکه شخص رئیس‌جمهور و دولت نیز اهتمام ویژه‌ای به اجرای این طرح دارند.

نایب رئیس جامعه بومگردی ایران یادآور شد: اجرای این طرح علاوه‌بر توسعه گردشگری پایدار، نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی ایفا خواهد کرد.