هادی موحد امین، قاری بین المللی کشورمان، یکشنبه ۲۶ مرداد ماه میهمان «نفحات» می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، موحد امین در رشته قرائت مسیر‌های پرفراز و نشیبی را طی کرده که با استقامت، عشق به قرآن کریم و اهل بیت (ع) توانسته ضمن پشت سر نهادن مشکلات مسیر، امروزه جایگاه خوبی را در این هنر قرآنی کسب کند.

برنامه «نفحات» توصیه می‌کند، علاقمندان هنر تلاوت و قرائت مشاهده این برنامه را از دست ندهند.

«نفحات»، یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه‌ها ساعت ۲۱:۱۵ دقیقه از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.