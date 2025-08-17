پخش زنده
چهارمین جلسه کارگروه نقشه راه دولت هوشمند شامگاه ۲۵ مردادماه در وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با حضور علاءالدین رفیعزاده؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر اعضای کارگروه هوشمندسازی دولت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیعزاده در این جلسه با اشاره به حضور بیست و چند ساله خود در کارگروههای تخصصی و کمیسیونهای مشترک برای اجرای هوشمندسازی دولت گفت: بعد از قریب به سه دهه که برای هوشمندسازی دولت اصلاح فرایندها برنامهریزی کرده و جلسات مشترک برگزار کردهایم وضعیت پیشرفت کار رضایتبخش نیست به همین دلیل است که شخصاً معتقدم زمانی برای از دست دادن فرصتها نداریم.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت استمرار بحثهای کارشناسی و لزوم گذر از مرحله نظر به مرحله اجرا و عمل تصریح کرد: آمدهایم که اختلاف نظرهای ۲۰ ساله را حل کنیم و هر طور شده بتوانیم به نتیجه برسیم.
وی با اشاره به دغدغههای جدی رئیس جمهور در این خصوص اضافه کرد: رئیس جمهور به جدّ پیگیر این مسئله هستند و خودشان پیشنهاد دادند که استان اردبیل را به عنوان پایلوت انتخاب کنیم.
رفیعزاده گفت: برای پیشگیری اتلاف منابع باید جلوی موازی کاریها را بگیریم، لذا یکی از مهمترین اتفاقات برای تکمیل پایگاه دادهها برداشتن گام جدی در تحقق پیش شرطهای دولت هوشمند همین پروژه نگاشت کد پستی به کد ملی است.