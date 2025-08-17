تیم‌های فوتسال شهرداری و سن ایچ ساوه به ترتیب با گیتی پسند و پالایش نفت اصفهان مسابقه می‌دهند و پالایش نفت امام خمینی در شازند میزبان بهشتی سازه گرگان است.

تقابل ساوجی‌ها با حریفان اصفهانی و میزبانی سالنی بازان ساوجی از حریف گرگانی

تقابل ساوجی‌ها با حریفان اصفهانی و میزبانی سالنی بازان ساوجی از حریف گرگانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته پنجم، تیم پالایش نفت شازند میزبان بهشتی سازه گرگان است، شهرداری در اصفهان به مصاف گیتی پسند می‌رود و سن ایچ در ساوه از پالایش نفت اصفهان میزبانی می‌کند.

تا پیش از دیدار‌های هفته پنجم، سن ایج با ۱۰ امتیاز، هم امتیاز با تیم فولاد زرند ایرانیان بعد از مس سونگون ۱۲ امتیازی در رده سوم جدول قرار دارد.

پالایش نفت امام خمینی شازند به لطف پیروزی هفته گذشته مقابل تیم جوادالائمه شمار امتیازات خود را به عدد ۵ رساند و تا خانه هفتم جدول بالا آمد و شهرداری ساوه نیز با همین تعداد امتیاز و تفاضل کمتر یک رده پایین‌تر از شازندی‌ها در جای هشتم قرار دارد.

تمامی مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۷ مرداد، در شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.