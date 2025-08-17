به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: به همت شالیکاران گیلانی و با وجود بارش باران، تاکنون ۲۷ درصد معادل ۵۶ هزار هکتار از شالیزار‌های استان برداشت شده است.

وی با بیان اینکه ۲۱۳ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان در مرحله خوشه دهی و ۱۴۶ هزار هکتار هم در مرحله رسیدگی قرار دارند، افزود: به دلیل بارش باران در روز‌های اخیر و خیس شدن ساقه‌ها و رطوبت زیاد شلتوک‌های برداشت شده، ترکوب کردن برنج موجب رشد باکتری، بوی نامطبوع، احتمال جوانه زدن شلتوک‌ها و کاهش کیفیت محصول می‌شود که بهتر است کشاورزان برداشت برنج را به بعد از بارندگی‌ها و زمان تابش آفتاب موکول کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با ابراز رضایت از داشتن سال زراعی پرمحصول با وجود پاره‌ای مشکلات و کم آبی در برخی مناطق، ، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی را در حال حاضر پس از برداشت و با محاسبه هرینه های تولید و سود متعارف ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: همچنین در شرایط براشت ۲۷ درصدی شالیزارهای استان ، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی در شالیکوبی های استان ۱۸۵ هزار تومان است که البته در جریان ورود این محصول به بازار مصرف ، سرمایه گذاری بخش خصوصی و شرایط نگهداری و عرضه محصول به مشتری، قیمت این محصول استراتژیک تغییر کرده و به تعادل خواهد رسید.

صالح محمدی با بیان اینکه گیلان یک استان کشاورزی است که ۳۰ درصد اشتغال و ۵۰ درصد اقتصاد این استان شمالی بر پایه کشاورزی است، افزود: توسعه پایدار کشاورزی در گیلان به ویژه در زمینه تولید محصول کیفی برنج، حفظ و مراقبت از زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری آن‌ها، تشویق جوانان به مداومت در کار کشاورزی با ماشینی کردن تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج و تسهیل کردن امور، گامی موثر در برقرار امنیت غذایی و اقتصادی در استان است.