پخش زنده
امروز: -
شیوع دیابت در پنج سال گذشته در خراسان رضوی، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس گروه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده، اعلام کرد: هماکنون از هر هشت فرد بزرگسال در این استان، یک نفر به این بیماری مبتلا است.
دکتر بابک اقبالی افزود: برآورد میشود بیش از ۵۰۰ هزار نفر در خراسان رضوی به دیابت مبتلا باشند که حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنان از بیماری خود بیاطلاع هستند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۶۰ هزار بیمار در مراکز سلامت این دانشگاه تحت مراقبت قرار دارند و سایر بیماران نیز در مراکز خصوصی خدمات درمانی دریافت میکنند؛ همچنین از ابتدای امسال تاکنون، ۹ هزار بیمار جدید در جمعیت تحت پوشش دانشگاه شناسایی شدهاند.
رییس گروه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دیابت را شایعترین بیماری متابولیک و پنجمین علت مرگومیر دانست و اظهار داشت: این بیماری مهمترین علت نارسایی کلیه و دیالیز محسوب میشود و در صورت کنترل نکردن مناسب، خطر سکته قلبی و مغزی را تا سه برابر افزایش میدهد.
دکتر اقبالی همچنین دیابت را شایعترین علت قطع پای بزرگسالان پس از حوادث ذکر کرد و افزود: یکسوم بیماران دیابتی دچار مشکلات بینایی میشوند که در برخی موارد به نابینایی منجر میشود.
وی در توضیح ماهیت بیماری گفت: مهمترین علامت دیابت، بیعلامتی است؛ قند خون کمتر از ۱۰۰ طبیعی، بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ پیشدیابت و بیش از ۱۲۵ دیابت محسوب میشود.
این مسئول افزود: دیابت در مراحل اولیه معمولاً بدون نشانه است، اما در مراحل پیشرفته با علائمی، چون پرنوشی، پرخوری، پرادراری و دیرتر بهبود یافتن زخمها همراه است.
رییس گروه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهترین راه تشخیص دیابت را مراجعه به مراکز سلامت و انجام آزمایش قند ناشتا دانست و گفت: از هر چهار بیمار دیابتی، یک نفر از بیماری خود اطلاعی ندارد و زمانی آگاه میشود که به عوارض مبتلا شده باشد.
وی در پایان، افزایش فعالیت بدنی روزانه بهمدت ۳۰ دقیقه، تغذیه سالم، کاهش مصرف قند و شکر و نوشابههای قندی، کاهش مصرف روغن، افزایش مصرف حبوبات و حفظ وزن در محدوده مناسب را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا به دیابت عنوان و بر تداوم درمان و اصلاح سبک زندگی برای بیماران دیابتی تأکید کرد.