به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حمزه حسنوند گفت: ۱۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در بروجرد شناسایی شده که از ابتدای سال تاکنون ۲۷ چاه غیرمجاز در شهرستان پُر شده است.

مدیر امور منابع آب بروجرد با بیان اینکه از این تعداد چاه غیرمجاز شناسایی شده ۳۰ حلقه چاه مربوط به سنگبری‌ها بوده و هم اکنون دارای مجوز هستند، افزود:از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۳ هم ۶ حلقه چاه غیرمجاز در بروجرد مسدود شده‌اند.

حسنوند با اشاره به رتبه اول بروجرد در زمینه ی مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز در استان گفت:بهره‌برداران چاه‌های مجاز باید با نصب کنتورهای هوشمند به مدیریت برداشت آب کمک کنند.

وی تأکید کرد: کشاورزان برای صیانت از آب‌های زیرزمینی از حفر چاه‌های غیرمجاز، انتقال آب به زمین های خارج از محدوده چاه و نصب منصوبات غیرمجاز روی چاه‌های تحت مالکیت خودداری کنند.