بنا بر اعلام شرکت توانیر، با همت همکاران شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی ۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در پشتبام منزل یکی از شهروندان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام شرکت توانیر، در بازدید میدانی همکاران حراست۱۳ دستگاه ماینر غیرمجاز با توان مصرفی ۵۶ کیلووات از پشتبام یک منزل مسکونی در این استان کشف و ضبط شد.
یادآور میشود شهروندان میتوانند با گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای هر دستگاه ماینر شناسایی شده از سقف یک میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.