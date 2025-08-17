برای رفاه حال زائران پیاده رضوی
یک طرفه شدن محورقدیم نیشابور به مشهد از ۲۸ مردادماه تا ۲ شهریورماه
محور قدیم نیشابور به مشهد از صبح سهشنبه ۲۸ مردادماه، تا ظهر دوم شهریورماه یک طرفه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: پیشبینی میشود همزمان با ایام شهادت امام رضا (ع) بیش از ۵۰۰ هزار زائر پیاده از مسیرها و جادههای استان به سمت مشهد مقدس حرکت کنند و به همین دلیل مبادی ورودی به استان و شهر مشهد با افزایش حجم تردد مواجه خواهد شد.
سرهنگ حسین میشمست افزود: بر اساس برنامهریزیها، بیشترین مأموریت راهور در محور قدیم مشهد – نیشابور خواهد بود.
وی تاکید کرد: از صبح سهشنبه ۲۸ مردادماه تا دوم شهریور ماه و سالروز شهادت امام رضا (ع)، این مسیر از سمت ملکآباد به مشهد بهطور کامل مسدود میشود و صرفاً در اختیار زائران پیاده قرار خواهد گرفت و تردد وسایل نقلیه در این محور ممنوع است.
وی گفت: از ظهر روز شهادت در دوم شهریور ماه ، محور قدیم مشهد نیشابور بهصورت یکطرفه از مشهد به سمت ملکآباد بازگشایی می شود .