به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات تیم بارسلونا – قهرمان فصل قبل – در خانه رئال مایورکا با ۳ گل به برتری رسید. برای بارسا رافینیا بلولی در دقیقه ۷، فران تورس ۲۳ و لمین یامال در دقیقه ۴ وقت اضافه گلزنی کردند. در سایر دیدار‌ها والنسیا و رئال سوسیداد به تساوی ۱ – ۱ رضایت دادند و دپورتیوو آلاوس ۲ – ۱ از سد لوانته گذشت.

در ادامه هفته نخست امشب در دیدار‌های مهم آتلتیک بیلبائو به مصاف سویا می‌رود و آتلتیکومادرید به خانه اسپانیول می‌رود.