هفته نخست فوتبال لیگ برتر انگلیس با برد پرگل منچسترسیتی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات منچسترسیتی با ۴ گل در خانه وولورهمپتون به برتری رسید. برای سیتی ارلینگ هالند در دقایق ۳۴ و ۶۱، تیانی ریندرز ۳۷ و رایان شرقی ۸۱ گلزنی کردند. تاتنهام هم با ۳ گل برنلی را مغلوب کرد. ریشارلیسون ستاره برزیلی در دقایق ۱۰ و ۶۰ و برینان جانسون ۶۶ گلهای تیم لندنی را به ثمر رساندند. مصاف آستون ویلا با نیوکاسل یونایتد بدون رد و بدل شدن گل به پایان رسید، برایتون و فولام ۱ – ۱ مساوی شدند و ساندرلند هم با ۳ گل وستهام را مغلوب کرد.
در ادامه مسابقات هفته امروز در بازیهای مهم چلسی پذیرای کریستال پالاس است و در حساسترین بازی هفته منچستریونایتد از توپچیهای آرسنال میزبانی میکند.