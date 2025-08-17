

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با ایام سوگواری اربعین سید و سالار شهیدان، تئاتر خیابانی «نینوا» به نویسندگی سیدکاظم فلاح‌زاده، کارگردانی رضا بین‌آبادی و بازیگری محمد محمدی به مدت ۶ روز از ۱۹ تا ۲۵ مردادماه در سطح شهر یزد اجرا شد و با استقبال گسترده شهروندان و عزاداران حسینی همراه بود.

این نمایش با ویژگی فضاسازی معنوی و تاثیرگذار در بستر شهری و بهره‌گیری از زبان نمایش خیابانی برای ارتباط مستقیم با مخاطب، روایتی هنرمندانه از وقایع کربلا را به تصویر کشید.

ترویج فرهنگ عاشورایی در قالب هنر‌های نمایشی، ایجاد پیوند میان هنر و آیین‌های مذهبی و رساندن پیام مظلومیت و آزادگی امام حسین (ع) به نسل امروز از اهداف این تئاتر بود.

این اثر نمایشی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تئاتر خیابانی، توانست لحظاتی تأمل‌برانگیز و معنوی را در دل زندگی روزمره مردم یزد رقم بزند.