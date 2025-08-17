به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همچنین رینگ بین‌الملل برنامه عرضه صادراتی ۱۶ هزار تن سوخت هوایی و ۸ هزار تن نفتا را در دستور کار دارد. روز گذشته نیز ارزش معاملات بورس انرژی ایران به ۲۰.۷ هزار میلیارد ریال رسید.

ثبت ارزش ۲۰.۷ هزار میلیارد ریالی در معاملات بورس انرژی

مجموع ارزش ریالی معاملات بورس انرژی ایران در روز گذشته به ۲۰ هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال رسید که ۵۵ درصد آن مربوط به بازار برق بود. این رقم شامل فروش حامل‌های انرژی در رینگ داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات ابزار‌های مالی است.

در رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی، ۱۳ هزار و ۹۲۷ تن محصول نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی به ارزش ۵ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال معامله شد. شرکت پالایش نفت امام خمینی با فروش ۱۰ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع، به ارزش ۴ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال، برترین فروشنده رینگ داخلی بود.

در رینگ بین‌الملل نیز ۴ هزار تن محصول به ارزش هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت پالایش نفت اصفهان با عرضه ۴ هزار تن گاز مایع، که به دلیل رقابت قیمتی به میانگین نرخ فروش منفی ۱۰۹.۶ پریمیوم دلار رسید، در صدر برترین فروش صادراتی قرار گرفت.