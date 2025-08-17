به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت مترو در اطلاعیه ای اعلام کرد به علت نقص فنی در شبکه بالاسری محدوده شمال‌غربی ایستگاه ورزشگاه آزادی، حرکت قطارها در خط پنج متروی تهران از ابتدای صبح امروز با اختلال مواجه شد.

این اطلاعیه افزوده است : در ساعات صبح، به منظور جلوگیری از ایجاد تأخیر بیشتر، اعزام قطارهای تندرو متوقف شد؛ با این حال، خدمات‌رسانی قطارهای عادی طبق برنامه در حال انجام است. با توجه به پایان برنامه صبحگاهی قطارهای تندرو در ساعت ۹، در حال حاضر حرکت قطارها بر اساس برنامه عادی ادامه دارد.

براساس این اطلاعیه، تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت از لحظه وقوع مشکل در محل حاضر بوده و اقدامات لازم برای رفع کامل نقص فنی در حال اجراست.

همچنین تمامی نیروهای فنی در تلاش هستند تا پیش از آغاز سرویس عصرگاهی قطارهای تندرو، این اختلال برطرف شده و اعزام‌ها مطابق برنامه از سر گرفته شود.