فراخوان حمایت از پژوهشهای راهبردی زیستفناوری پزشکی با حمایت بنیاد ملی علم ایران و ستاد علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بنیاد ملی علم ایران با همکاری ستاد علوم و فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی، فراخوانی را برای حمایت از پژوهشهای راهبردی در حوزههای ایمونوتراپی، ژندرمانی و میکروبیوم انسانی، با هدف شتابدهی به پژوهشهای بنیادین و کاربردی، ارتقای ظرفیتهای انسانی و گسترش توانمندیهای فناورانه کشور در حوزه زیستفناوری پزشکی منتشر کرد.
این فراخوان، سه حوزه کلیدی ایمونوتراپی (ایمنیدرمانی)، ژندرمانی و میکروبیوم انسانی را در اولویت قرار داده است. حمایتها در قالب طرحهای پژوهشی-توسعهای، طرحهای پسادکتری و رسالههای دکتری ارائه خواهد شد.