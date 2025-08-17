در جریان نظارت بازرسان اداره کل استاندارد استان مازندران بر بازار عرضه استان، روغن زیتون بیکیفیت با نام تجاری «نهال» دارای علامت استاندارد و کد استاندارد جعلی، کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مازندران، اعلام کرد: بازرسین استاندارد استان در فرایند نظارت و کنترل بازار مصرف محصولات تولیدی، متوجه تقلبی بودن محصول روغن زیتون خوراکی با نام تجاری «نهال» شدند که پس از بررسیهای صورت گرفته و آزمایشات لازم بر روی آن، مشخص شد که علاوه بر تولید بدون اخذ پروانه استاندارد و جعل نشان استاندارد و کد ۱۰ رقمی رهگیری بر روی بستهبندی محصول، روغن محتوی آن نیز مطلقاً زیتون نبوده و از روغنهای گیاهی بسیار پایینتر از حد استاندارد استفاده شده است.
این روابط عمومی افزود: بر همین اساس اداره کل استاندارد استان مازندران در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه سازمان ملی استاندارد ایران، ضمن اعلام تقلبی بودن این محصول و غیراستاندارد خواندن آن، به همشهریان محترم تاکید کرد در هنگام خرید کلیه محصولات مشمول استانداردهای اجباری، به نام و نشان استاندارد درج شده بر روی بسته بندی آن دقت کرده و در این مورد نیز از خرید و مصرف روغن زیتون بی بو با نام "نهال" جداً خودداری کنند و مراتب را از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ به اداره کل استاندارد مازندران، اطلاع رسانی نمایند.
شهروندان میتوانند جهت استعلام اصالت نشان استاندارد نوشته شده بر روی کالاها، کد ده رقمی درج شده در زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و از اعتبار پروانه، نوع محصول و نام واحد تولیدی اعلام شده با واحد تولیدی مندرج روی فرآورده، مطلع شوند.