به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر، مجیدفتاح زاده گفت:در پی تماس تلفنی مردمی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو شاهین در کیلومتر ۱۸ جاده اردبیل _ سرعین دو تیم عملیاتی از جمعیت هلال احمر شهرستان سرعین به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه اظهارکرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه، تعداد یک نفر از مصدومین حادثه را به بیمارستان فاطمی‌شهرستان اردبیل انتقال دادند و سایر مصدومین توسط عوامل اورژانس حاضر در محل انتقال داده شدند.

گفتنی است شماره ۱۱۲ به عنوان "ندای امداد"و به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روز‌های هفته آماده پاسخگویی به شرایط اضطراری است.