رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت نمایندگان گفت: بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و نقش مهمی در اشتغال و تولید دارند؛ بنابراین حمایت‌های مالی، بانکی و مالیاتی از این بخش باید در اولویت قرار گیرد.



به گزارش خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت:تشکل‌ها به عنوان یکی از ظرفیت‌های بزرگ اتاق ایران می‌توانند با ارائه مشورت‌های کارشناسانه در روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور نقش‌آفرین باشند.

صمد حسن زاده با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور مبنی بر بهره‌گیری از نظرات کارشناسی ابراز امیدواری کرد: در دولت آقای پزشکیان شاهد افزایش حضور و نقش تشکل‌ها در حل مسائل اقتصادی مردم باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به انتخابات کمیسیون‌های تخصصی ۲۰گانه اتاق ایران اشاره کرد و گفت: این کمیسیون‌ها طی دو سال گذشته با برگزاری نشست‌های کارشناسی، همایش‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، بازوی مشورتی مؤثری برای اتاق ایران بوده‌اند. امروز نیز انتخابات بخشی از این کمیسیون‌ها برگزار شد و انتخاب هیئت‌رئیسه باقی کمیسیون‌ها در روزهای آینده انجام خواهد شد.

صمد حسن زاده افزود: گزارش «شامخ» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد شاخص تولید در تیرماه ۱۴۰۴ در مقایسه با خردادماه بهبود یافته، اما همچنان برای دستیابی به رونق اقتصادی نیازمند تدابیر بیشتری هستیم. همچنین پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار امسال حاکی از بهبود نسبی در مقایسه با زمستان است، اما مشکلاتی نظیر نوسان قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها همچنان پابرجاست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد صنایع کشور در این بخش فعالیت دارند و بیش از ۶۰ درصد اشتغال صنعت و ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را به خود اختصاص داده‌اند. این بنگاه‌ها توانایی لازم در تأمین مالی و چانه‌زنی اعتباری را ندارند و باید از حمایت‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

صمد حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: باز شدن گره مذاکرات ایران و FATF پس از شش سال، روزنه امیدی برای فعالان اقتصادی گشوده است. تصویب کنوانسیون پالرمو و احتمال الحاق ایران به CFT می‌تواند مسیر تعاملات مالی و اقتصادی ایران با جهان را هموارتر کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین با تأکید بر حمایت اتاق بازرگانی از مذاکرات بین‌المللی و تنش‌زدایی با محوریت حفظ منافع ملی افزود: بخش خصوصی معتقد است دیپلماسی اقتصادی می‌تواند یکی از بهترین مسیرهای عبور کشور از شرایط فعلی باشد و اتاق ایران آمادگی کامل برای نقش‌آفرینی در این حوزه با همکاری وزارت امور خارجه را دارد.

صمد حسن زاده در پایان اظهار امیدواری کرد: با اهتمام فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان، آینده‌ای روشن و همراه با گشایش و بهروزی برای ملت ایران و بخش خصوصی رقم بخورد.