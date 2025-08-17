به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان و در گرامیداشت یاد و خاطره شهید یدالله رنجبر بافقی، شب شعر «مهاجر نینوا» در بافق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول برگزاری شب شعر «مهاجر نینوا» گفت: به مناسبت اربعین سید و سالار شهیدان و در گرامیداشت یاد و خاطره شهید یدالله رنجبر بافقی، جمعی از شاعران و راویان برجسته شهرستان بافق در همایش شب شعر «مهاجر نینوا؛ از بصره تا کربلا» گرد هم آمدند.

فرساد آقایی افزود: همایش شب شعر دشت نینوا با حضور ۷ شاعر، ۲ راوی و ۲ خوانشگر برگزار شد.

وی با اشاره به علت نامگذاری این مراسم افزود: شهید رنجبر در بصره به شهادت رسید و به همین دلیل عنوان برنامه را از بصره تا کربلا انتخاب کردیم.

آقایی همچنین بیان داشت: شاعران حاضر در این شب، اشعار خود را با موضوع دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و اربعین حسینی قرائت کردند.