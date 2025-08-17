پخش زنده
نمایندگان کشورمان در سیامین دوره مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا ۲۰۲۵، ۵ قهرمانی، ۴ نایبقهرمانی و ۲ مقام سوم کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایندگان کشورمان سیامین دوره مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا ۲۰۲۵ موفق به کسب پنج عنوان قهرمانی، چهار عنوان نایبقهرمانی و دو عنوان سومی در لیگها و رشتههای مختلف شدند.
سیامین دوره مسابقات جهانی رباتیک و هوش مصنوعی فیرا ۲۰۲۵ با حضور برترین تیمهای جهان در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد و تیمهای دانشجویی و دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران با کسب افتخارات متعدد، بار دیگر توانمندیهای علمی و فنی کشور را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشتند.
در این دوره از رقابتها، نمایندگان کشورمان که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در این مسابقات شرکت کرده بودند، موفق به کسب پنج عنوان قهرمانی، چهار عنوان نایبقهرمانی و دو عنوان سومی در لیگها و رشتههای مختلف شدند که نشان از سطح بالای دانش، خلاقیت و مهارت شرکتکنندگان ایرانی دارد.
در میان این افتخارات میتوان به قهرمانی تیمهای ایرانی در لیگ رباتهای پرنده سرعتی دانشآموزی (تیم نگرش رستاجو)، رباتهای ورزشی دانشآموزی زیر ۱۹ سال (تیم رباتیک سلام دیباجی)، بخش شهری خودروهای خودران بزرگسالان (تیم هیدس) و لیگ نوآوری و کسبوکار در دو رده سنی بزرگسال و زیر ۱۴ سال اشاره کرد.
همچنین تیمهای کشورمان در بخشهای مختلف خودروهای خودران، نوآوری و کسبوکار و لیگهای ورزشی دانشآموزی موفق به کسب مقامهای دوم و سوم شدند.
گفتنی است مسابقات جهانی فیرا ۲۰۲۵ که همزمان با سمپوزیوم بینالمللی ارائه آخرین دستاوردهای علمی در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی برگزار شد، میزبان صدها تیم از کشورهای مختلف بود و در فضایی رقابتی و علمی، تازهترین نوآوریها و فناوریهای این حوزه معرفی شد.