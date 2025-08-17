پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما حریمی که شورای عالی معماری و شهرسازی برای تهران تصویب کرده قبول نداریم ، گفت: اگر حریم ابلاغ شود درگیر خواهیم شد؛ چون در مورد این موضوع شوخی نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا سیما، مهدی چمران امروز در حاشیه سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ما حریمی که شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب کرده قبول نداریم، گفت: تهران که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت روزانه دارد، حریم ندارد و لکههای کوچکی را به عنوان حریم در نظر گرفتند که اگر آنها را هم به مازندران بدهند، راحتتریم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: ما گفتیم قانون را اصلاح کنند و تا وقتی اصلاح نشده، حریم را به هم نریزند. از سال ۱۳۸۵ که حریم تثبیت شده ابلاغ نکردند و صحبت ما این بود که این مدت را هم صبر کنند تا ما قانون را اصلاح کنیم. امروز مرتضیگرد و تورقوزآباد حریم دارد، اما تهران حریم ندارد. ما مدافع همه شهرها هستیم. امروز تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور با این مشکل روبهرو هستند.
وی افزود: اگر حریم ابلاغ شود درگیر خواهیم شد؛ چون در مورد این موضوع شوخی نداریم. وقتی حریم را از بین میبریم سودجویان و زمینخواران و ثروتمندان سود میکنند. دولتی که میگوید آب نداریم فکر این مسائل هم باشد. کسانی که در مورد حریم رای دادند چشمان خود را بستهاند.
دکل های مخابرات سودشان را دریافت کنند اما عوارض هم بپردازند
رییس شورای شهر تهران درخصوص جمعآوری دکلها از سطح شهر هم اظهارکرد: چند سال در مورد این موضوع سوء استفاده شد. باید مجوز دریافت میکردند و عوارض میپرداختند. ما میگوییم سودشان را دریافت کنند، اما عوارض را هم بپردازند. وقتی جایی که اجازه نداشتند دکل نصب کردند، باید جمعآوری میشد. بنده از شرکت ارتباطات مشترک شهر گلایه شدید دارم که در مورد آن اقدام نشد. تا وقتی اقدامی میشود، میگویند وضع خراب است و شهرداری اجازه نصب دکل نمیدهد.
تاکسیهای اینترنتی زیر نظر یک سیستم مشخص کار کنند
چمران در صحن شورا نیز با بیان اینکه تاکسیهای اینترنتی باید قانونمند باشند که اگر تخلفی صورت گرفت بتوان پاسخگو بود، گفت: در جنایات اخیر چه کسی پاسخ داد؟ باید اجازه بدهند که تاکسیهای اینترنتی زیر نظر یک سیستم مشخص کار کنند. نباید انحصار وجود داشته باشد.
وی درخصوص نحوه خدمترسانی سرویس مدارس به شهروندان، یادآور شد: در این زمینه ورود شورا یک ورود خدماتی است؛ ما برای هماهنگی و همکاری بین آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و سازمان تاکسیرانی از سالها قبل ورود کردیم و خودروها و رانندگان مشخصی برای آن در نظر گرفته شده و در این سالها موفق بوده است. البته نرخ آن در نقاط مختلف شهر تفاوت دارد، اما درمجموع نرخ عمومی برای آن در نظر گرفته میشود که این اقدام با هماهنگی انجمن اولیا، رانندگان و سازمان تاکسیرانی صورت میگیرد.
چمران گفت: با توجه به اینکه کودکان با این سرویسها جابجا میشوند، بهتر است که زیر نظر سازمان تاکسیرانی انجام شود؛ البته اگر کسانی دیگر نیز خدمات مطمئن ارائه دهند، اتفاق خوبی است.
وی با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره تاکسی اینترنتیها افزود: ممکن است بخشی از حمل و نقل شهری صنفی باشد، اما رانندگان تاکسی براساس قانون فعالیت میکنند. برای مثال نمیتوان چند شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاد کرد. برای تاکسیرانی نیز همین موضوع صدق میکند. وقتی اتفاقاتی پیش آمد صنف مگر پاسخگو بود که امروز اظهار نظر میکند؟
افزایش خدمات مواکب مردمی نسبت به سنوات قبل در اربعین امسال
همچنین علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر در نشست امروز شورا با اشاره به حضور نیروهای شهرداری در مرزها و شهرهای عراق و خدماترسانی به زائران، اظهار کرد: در طول سفری که داشتیم، خدمات به مردم ملموس بود. خدمات مواکب مردمی نیز نسبت به سالهای قبل افزایش یافته بود که قابل تقدیر است.
وی در ادامه با بیان اینکه درگذشت استاد فرشچیان ما را متالم کرد، یادآور شد: آثار ایشان در موزه نبود، بلکه در قلب مردم حک شده بود. قرار است ایشان در کنار آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده شوند و قطعا روح ایشان با اهل بیت محشور خواهد شد.
مشکل محله ده ونک حل شود
رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: کمیسیون شهرسازی میتواند از دستگاههای مختلف دعوت کند که مشکل تاریخی مردم در محلاتی همچون دهونک را برطرف کند.
ناصر امانی در سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر اظهار داشت : تذکر بنده در مورد طرح موضعی چند محله کمبرخوردار است که از ابتدای دوره پیگیری شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: طرح اوین درکه با پیگیری شهرداری در کمیسیون ماده پنج تصویب شد و وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که باید در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شود. بارها پیگیری صورت گرفته، اما در دستور کار شورا قرار نگرفته است.
امانی با بیان اینکه منطقه ۲ اعلام کرد که طرح فرحزاد نیز به کمیسیون ماده پنج ارسال شده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون اعلام کرده که هنوز این طرح در سازمان نوسازی در حال بررسی است و به کمیسیون ارسال نشده است.
وی با اعلام اینکه طرح ده ونک نیز هنوز به نتیجه نرسیده است، ادامه داد: از شهرداری تهران درخواست میکنیم طرحهای تفصیلی این محلات را پیگیری کند تا پایان دوره به نتیجه برسد. باید یک ستاد هماهنگی شکل بگیرد تا در مورد منافع مردم و املاک و مستغلات آنها تشکیل شود و به نظر میرسد شورا میتواند این ستاد را تشکیل دهد.
امانی ادامه داد: کمیسیون شهرسازی میتواند از دستگاههای مختلف دعوت کند که مشکل تاریخی مردم در این محلات را برطرف کند.
عضو شورای شهر تهران در خصوص نحوه خدماترسانی اتوبوسرانی نیز یادآور شد: اخیراً مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اعلام کرده که در حال برنامهریزی برای استخدام چند هزار راننده است و بخشی از مسئولیتها را نیز به یک شرکت واگذار کرده است. تجربههای تلخی از گذشته در این زمینه وجود دارد؛ لذا از شهرداری میخواهیم توجه کافی در این زمینه داشته باشد و آزموده را دوباره نیازماید.
تصویب یک فوریت لایحه تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس
در ادامه نشست سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تصویب شد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و چهل و هشتمین جلسه شورا در جریان بررسی یک فوریت لایحه تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت: این لایحه امروز در دستور کار قرار گرفت که تکلیف والدین دانشآموزان برای سال تحصیلی پیش رو مشخص باشد. گفتنی است یک فوریت این لایحه با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.