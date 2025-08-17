به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت توانیر، در نشستی با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر و جمشید قائم مقام، نماینده شهرستان‌های رامیان و آزادشهر استان گلستان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی که در محل این کمیسیون برگزار شد، مقرر شد موضوع واردات برق از کشور ترکمنستان در معاونت انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر بررسی و برای واردات برق از این کشور اقدام شود.

وزیر نیرو همچنین طی نشست‌های جداگانه و با حضور مدیرعامل شرکت توانیر، با رستگار یوسفی نماینده شهرستان‌های پاوه و جوانرود استان کرمانشاه و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس و حسنعلی محمدی نماینده شهرستان فسا استان فارس در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

در این نشست‌ها ضمن تبادل نظر پیرامون تبیین وضع اقتصاد و شبکه برق کشور، تامین برق پایدار تاسیسات آب شرب در شهرستان‌های حوزه‌های انتخابیه استان‌های کرمانشاه و فارس همچنین احداث ایستگاه برق ۶۳/۲۳۰ کیلوولت نوبندگان و شبکه برق روستایی شهرستان فسا در استان فارس در دستور کار قرار گرفت.