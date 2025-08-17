به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «فواد حسین» وزیر خارجه عراق گفت: باید تمرکززدایی از سوی دولت عراق در قبال اقلیم کردستان صورت گیرد. باید بودجه اقلیم کردستان به این اقلیم تحویل داده شود و خود اقلیم کردستان منابعش را مدیریت کند.

وی گفت: باید قوانینی که ضامن اجرای قانون اساسی در عراق باشند، تصویب شوند. زمان مطرح شدن قانون حشد الشعبی اشتباه بود.

وزیر خارجه عراق گفت: در لبنان تنها با مذاکره می‌توان سلاح حزب‌الله را گرفت. دولت عراق نمی‌تواند سلاح حشد الشعبی را با زور بگیرد.

وی گفت: ایران از بغداد به دلیل مواضعش درباره جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد. نیرو‌های ائتلاف در عراق ضروری هستند زیرا که عراق به یک هم‌پیمان قوی در سایه تحولات نیاز دارد.

فواد حسین گفت: سوری‌ها نمی‌توانند از حکومت تک نفره به حکومت تک نفره منتقل شوند. تمرکز زدایی راه حل خواهد بود.

وی گفت: انتخابات عراق در موعد خود برگزار خواهد شد و حتما تغییراتی رخ خواهد داد.