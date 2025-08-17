سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با پایش مستمر طرح‌های زیرمجموعه خود، بر پیشرفت و تکمیل طرح‌های مهم گل گهر به منظور افزایش ظرفیت و رشد زنجیره فولاد کشور تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نشست پایش طرح های کلیدی گل گهر گفت: ایمیدور مطابق با برنامه های توسعه ای و نقش آفرینی در اجرای سیاست های برنامه هفتم پیشرفت؛ در حال پایش طرح های شرکت های زیرمجموعه و تابعه است.

آقای اقاجانلو ، با اشاره به نقش مهم این شرکت در تحقق اهداف کلان معدن و صنایع معدنی، بر اهمیت تکمیل طرهای اولویت دار تاکید کرد.

همچنین ایمان عتیقی مدیرعامل گل گهر اعلام کرد: این شرکت ۲۵ طرح توسعه ای در دست اجرا دارد که شامل طرحهای سولفورزدایی، بهبود کیفیت گندله سازی، ساخت نیروگاههای خورشیدی و گازسوز، توسعه عملیات اکتشاف و بازیابی آب است.

این طرح ها بر اساس برنامه زمان بندی، امسال تکمیل خواهند شد.