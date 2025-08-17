مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی شهرستان سقز با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مدیران استانی پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان؛ نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار سقز و جمعی از مدیران و مسئولان استانی از چندین پروژه عمران شهری و توسعه‌ای در شهرستان سقز و روند پروژه‌های بر زمین مانده این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید از پروژه ساماندهی و بهسازی بخشی از محور سقز _ دیواندره در محدوده ایرانخواه، کیلومتر ۴۴ تا ۴۷ (قطعه ۳ الف میاندوآب_ کرمانشاه) گردنه فیلان تاقی تا ایرانخواه و محور سقز _ بوکان، تجهیز شهرداری صاحب به پنل خورشیدی، هتل ورزش و سالن ورزشی شهید ترکمان دیدن و مسائل و مشکلات این حوزه‌ها بررسی شد.