محمد امینی، بازیکن تیم ملی بسکتبال کشورمان در مرحله نیمهنهایی جام آسیا مقابل استرالیا، دچار آسیبدیدگی عضلانی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مجید صادقی، فیزیوتراپ تیم ملی بسکتبال ایران در خصوص مصدومیت محمد امینی در بازی نیمهنهایی، گفت: اقدامات درمانی اولیه بلافاصله در کنار زمین انجام شد و سپس طبق پروتکلهای استاندارد، اقدامات تکمیلی آغاز گردید. برای تعیین میزان و وسعت آسیبدیدگی، امآرآی در دستور کار قرار گرفته است. وضعیت نهایی این بازیکن برای حضور در دیدار ردهبندی، پس از مشخص شدن نتایج تصویربرداری اعلام خواهد شد.